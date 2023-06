Sambreville lance la troisième édition de son budget participatif : un appel à projets à destination des citoyens et des associations en soutenant financièrement des initiatives en faveur de la transition écologique et solidaire et du renforcement de la cohésion sociale locale.

Un budget de 20.000 euros de la commune permettra d’apporter une première aide directe aux lauréats sélectionnés par le jury.