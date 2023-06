Herve seule candidate de la province pour être labellisée «Wallonie en Fleurs» en 2023

Depuis 2017, « Wallonie en Fleurs » valorise ceux et celles qui mettent leur savoir-faire au service de l’amélioration de la qualité de vie. Le label récompense les communes wallonnes qui mettent en place des aménagements et des projets de végétalisation durable qui tiennent compte de nos futures réalités climatiques. Aujourd’hui, ce sont 62 communes qui sont labellisées pour leur engagement en faveur de la biodiversité. Et cette année, 23 communes ont remis un dossier de candidature, dont six nouvelles participations. Les visites de terrain des 23 villes et communes participantes se dérouleront entre le 20 juin et le 15 août… et une commune de la région verviétoise est candidate. Il s’agit de Herve, qui est d’ailleurs la seule candidate de la province de Liège pour 2023. Quatre autres communes verviétoises sont déjà labellisées.

« Durant cette période, des jurés professionnels vont sillonner la Wallonie afin d’évaluer les candidats à la labellisation. Ces visites de terrain représentent une occasion unique d’admirer le travail des villes et villages qui participent à l’amélioration du cadre de vie en Wallonie et à la végétalisation durable de leur région. Elles permettent de sensibiliser au respect de l’environnement et d’outiller les communes et leur personnel de terrain via les conseils, suggestions et échanges prodigués sur place », annonce l’ASBL dans un communiqué.

Pour rappel, Wallonie en Fleurs vise à encourager les communes à une gestion davantage pérenne et écologique de leurs espaces verts. « Les récentes crises semblent avoir mis en lumière la valeur des espaces publics pour la santé et le bien-être physique et mental des citoyens. Ce label est une opportunité pour conscientiser les mentalités à l’importance de ces lieux dont les valeurs sont immenses : écologique, historique, sociale, économique. »

Au terme des visites, les lauréats reçoivent lors d’une cérémonie de remise des prix un label de une, deux ou trois fleurs avec une série de panneaux signalétiques correspondants. Le jury leur fournit également un rapport détaillé de leur visite, avec les points forts et les points à améliorer. Déjà quatre communes labellisées Ils reçoivent aussi un chèque-cadeau à faire valoir auprès des « Artisans du Végétal », des producteurs membres du réseau Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie. Les communes déjà labellisées en région verviétoise sont : > Jalhay (deux fleurs) ; > Trois-Ponts (deux fleurs) ; > Verviers (une fleur) ;