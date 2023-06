ING annonce la fermeture de son agence d’Esneux: la bourgmestre Laura Iker réagit

La bourgmestre d’Esneux, Laura Iker, semble pour le moins amère. On peut la comprendre : après la fermeture de l’agence de Tilff il y aura bientôt deux ans, c’est au tour d’un autre bureau de la commune de baisser le volet, celle d’Esneux.

C’est Laura Iker qui l’a annoncé elle-même ce mardi en relatant, sur les réseaux sociaux, ce qu’on venait de lui apprendre : « Outre le fait qu’il commence par m’appeler Madame et termine par Monsieur, voici le message « automatique » et sans appel fort peu agréable reçu : ‘Je suis la Directrice régionale ING de la Province de Liège et Luxembourg pour la partie Retail Banking. Je voudrais vous informer de la fermeture prévue de notre agence ING Avenue de la Station 39 à Esneux en date du 30 juin 2023. Le service ATM fermera en même temps que l’agence. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un changement de comportement de la clientèle, nous constatons que les visites dans nos agences diminuent sensiblement. Nous comprenons parfaitement que notre décision soit difficile à comprendre pour nos clients qui se rendent régulièrement dans l’agence’. »