Les feux de la Saint-Jean de Mons déménagent cette année à cause des travaux: voici le programme

Les travaux de la place Nervienne ont commencé en mars et prendront environ un an. Le but : refaire le revêtement, installer des bornes électriques, des toilettes publiques, du mobilier urbain et une fontaine à jets. De ce fait, les traditionnels feux de la Saint-Jean ne pourront pas se tenir à cet endroit.

Le programme

Les festivités de la Saint-Jean débutent le vendredi 30 juin dès 17h par un banquet citoyen organisé pour prendre l’apéro, partager une grillade et se restaurer grâce à des foodtrucks. A partir de 18h, des animations pour enfants sont prévues et des concerts sont organisés. Vous pourrez retrouver Tonton Denis, The Soundbirds, Chuck, UCCI Why, At night et Marvett.