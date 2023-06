Marché de travaux attribué pour la rénovation de l’école des Chrysalides, à Marchienne-au-Pont

Pour l’échevin des Bâtiments, Xavier Desgain, « Ce chantier, qui devrait commencer dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire prochaine, est emblématique de la volonté affichée par le Collège depuis le début de la législature d’accorder une priorité maximale à la rénovation bien nécessaire et urgente des bâtiments communaux qui accueillent les représentants du futur de Charleroi. » Il se félicite aussi de la qualité du travail accompli dans le respect des normes sociales et environnementales qui fait de la Ville de Charleroi un moteur économique et un modèle en termes de transition écologique.

Pour Julie Patte, l’échevine de l’Enseignement, c’est également une formidable nouvelle : « Je me réjouis de voir avancer ce projet qui a connu de trop nombreux déboires. C’est un dossier qui me tient particulièrement à cœur et dont j’avais fait une priorité durant cette législature. Chaque rénovation d’école me fait plaisir, mais celle-ci a une saveur particulière et j’ai hâte de voir les travaux terminés. Cette rénovation va permettre de remettre à neuf totalement l’école et mettre à disposition des enfants et de leurs enseignants des locaux modernes, bien pensés et confortables. ».