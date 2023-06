«C’est la quatrième fois que je le dis»: face à l’insistance d’Anne-Sophie Lapix, Elon Musk ne cache pas son agacement sur France 2 (vidéo)

Le milliardaire commence en expliquant qu’il était contre le fait de « censurer toute forme d’expression » : « Ce serait une erreur, mais par contre, si une loi est promulguée – parce que la loi, dans la démocratie, représente la volonté du peuple – il faut la respecter. Maintenant, si on veut promulguer certaines lois, il faudra qu’on les respecte. Par contre, dire qu’on va se mettre au-dessus de la loi et faire plus que la loi, je pense que ce n’est pas bon. »

Anne-Sophie Lapix introduit alors sur le nouveau règlement DSA que l’Europe va appliquer à partir du 25 août, et « qui a pour but justement de faire en sorte que ce qu’on trouve sur Twitter soit interdit quand il est interdit ailleurs, dans la vraie vie. » Et de lui poser comme question : « Vous ne comptez pas l’appliquer ? » Réponse d’Elon Musk : « Si une loi est promulguée, je me répète… Twitter s’engage à la respecter. »