Marie Fontaine emmènera la liste Ecolo-Groen à Ganshoren, elle sera épaulée par Arne Smeets et Maguy Ikulu

Ecolo-Groen continue de communiquer sur les duos ou trios qui seront tête de liste lors des élections communales d’octobre 2024. Aujourd’hui, c’est au tour de Ganshoren. La liste Ecolo-Groen sera emmenée par Marie Fontaine, actuelle conseillère communale ainsi que deux nouvelles recrues : Arne Smeets et Maguy Ikulu. La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt et le député bruxellois Kalvin Soiresse pousseront la liste. La locale Ecolo-Groen de Ganshoren a également déjà désigné les candidats qui occuperont les 4e et 5e places de la liste. Il s’agit de Bruno Kestemont et Els Wauters.