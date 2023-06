Michaël a lui aussi été victime d’un incident lorsqu’il visitait l’épave du Titanic au fond de l’océan Atlantique: «Ça a failli me coûter la vie» (vidéo)

Un éminent homme d’affaires pakistanais, Shahzada Dawood, vice-président du conglomérat Engro, et son fils Suleman, a indiqué leur famille dans un communiqué.

« Le sous-marin a été lancé avec succès et Hamish est actuellement en plongée », avait tweeté cette entreprise dimanche.

Mais les autorités ont été averties dimanche par l’opérateur de l’engin, OceanGate Expeditions, que le sous-marin avait disparu.

« A cet instant, le contact a été perdu avec leur submersible et l’information disponible est limitée », selon le communiqué de la famille Dawood. « Nous sommes très reconnaissants de l’inquiétude manifestée par nos collègues et amis et voudrions demander à chacun de prier qu’ils soient en sécurité ».

Les garde-côtes américains ont lancé deux avions pour surveiller la zone de recherches dans l’Atlantique Nord et leurs homologues canadiens ont dépêché un avion et un navire.

Le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains, a indiqué lundi lors d’une conférence de presse à Boston que le submersible disposait encore de réserves d’oxygène de 70 heures ou plus.

« Nous travaillons très, très dur » pour le retrouver, a-t-il dit. Les recherches, en surface et sous l’eau, concernent une région « à environ 1.450 km à l’est de Cape Cod, à une profondeur d’environ 4.000 m ».

« C’est une région lointaine et il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone », a ajouté John Mauger.

« Ça a failli me coûter la vie »

En apprenant la nouvelle de la disparition submersible touristique, le physicien et reporter de télévision Michaël Guillen a raconté sur Twitter avoir lui aussi été victime d’un tel incident.

« Quand j’étais à ABC News, je suis devenu le premier correspondant de télévision de l’histoire à faire un reportage sur l’épave du Titanic au fond de l’océan Atlantique », explique-t-il avant d’ajouter qu’« un accident s’est produit qui a failli me coûter la vie ».

Vidéo à l'appui, Dr. Michaël Guillen montre en images réelles et 3D ce qui s’est passé le jour des faits : « Alors que nous nous approchions de la poupe du navire, nous avons soudainement été pris dans un fort courant sous-marin qui nous a poussés vers l’une des gigantesques hélices de 21 tonnes ».