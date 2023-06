Meurtre de Fatlinda Bungu à Herstal: les parties civiles réclament la culpabilité de Shqiprim Avdyli

Selon les avocats représentant les différentes parties civiles, Shqiprim Avdyli doit être reconnu coupable d’avoir commis le meurtre de son épouse. Me Eric Taricco a souligné que l’accusé n’a pas collaboré à l’enquête et a même pris la fuite immédiatement après les faits. «Nous pensons qu’il est coupable des faits, sur base des preuves matérielles et sur base des éléments incontestables du dossier. Sur base de son attitude générale aussi ainsi que de ses mensonges», a souligné l’avocat.

Le conseil des victimes a replacé les faits dans le contexte d’un couple qui se dégradait. Shqiprim Avdyli volait de l’argent à son épouse et des gifles s’échangeaient. «C’est un tourbillon de disputes qui s’est produit dès la fin de l’année 2018», a souligné Me Taricco.

Me Bruno Mulkay a mis l’accent sur les mensonges de l’accusé, servis à la famille de Fatlinda Bungu pour la convaincre qu’il n’avait rien à voir dans le décès de son épouse. Il a tenté de faire croire qu’elle était décédée d’une cause naturelle ou par suicide.

Me Claude Englebert a évoqué la personnalité de Fatlinda Bungu. «Elle avait le projet d’acheter une petite maison et elle exigeait qu’il mette fin à ses activités de plantation de cannabis. Il lui a promis. Mais il l’a embobinée et a poursuivi ces activités, dilapidant aussi les économies de Fatlinda. C’est une fille, une sœur et une mère généreuse qu’une âme sombre a tuée», a terminé l’avocat.