Aide à domicile et lien social: le CPAS d’Evere inaugure le service Horizon

Depuis sa création il y a un demi-siècle (1er juin 1973), le service d’aide aux familles et aux personnes âgées du CPAS d’Evere a évolué pour répondre aux besoins divers de la population. Afin de mieux refléter cette diversité et l’élargissement de ses missions, le service a été rebaptisé service Horizon. Composé d’une équipe multidisciplinaire (assistants sociaux, aide-ménagères sociales, aides familiales, ouvrier), le service Horizon est ouvert à tous les habitants d’Evere et poursuit deux objectifs principaux.

Tout d’abord, le service Horizon facilite le retour ou le maintien à domicile en fournissant de l’aide pour les tâches quotidiennes devenues trop lourdes et en proposant la livraison de repas à domicile.