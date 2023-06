Les nouveaux trams et métros de la Stib primés pour leur design Art Nouveau

La Stib a décroché lundi soir deux prix au prestigieux « Red Dot Design Award » pour le design de son nouveau tram TNG et son nouveau métro M7 inspiré des courbes de l’Art Nouveau, indique mardi la société des transports intercommunaux bruxellois dans un communiqué.

Plus précisément, le Tram Nouvelle Génération (TNG) et le métro M7 dont le design est signé par le bureau anversois Yellow Window ont été primés dans la catégorie « product design », ajoute la Stib. Le bureau fondé par le designer Axel Enthoven avait également participé à la conception des trams 3000 et 4000, des métros M6 et des bus les plus récents.