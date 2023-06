Mariam, 43 ans, va se faire expulser suite au refus de sa demande d’asile… alors qu’elle a un CDI à Libramont : «Je vois mon avenir en Belgique, pas en Côte d’Ivoire!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une aide ménagère travaillant chez XLG Titres-Services (premier employeur francophone dans les titres-services) va se faire expulser suie au refus de sa demande d’asile. Mariam Traore vient de Côte d’Ivoire et est en Belgique depuis 2018. Elle a un CDI chez XLG depuis un an et demi.