Une Verviétoise à la tête de l’événement Stereopsia

L’événement Stereopsia rassemble chaque année à Bruxelles près de 1.000 participants et s’adresse à un public d’experts en technologies d’immersion, mais aussi de novices à la recherche d’informations claires et éloquentes sur les métaverses, la blockchain et l’utilisation de la XR (réalité étendue) dans leur industrie. Il touche de plus en plus de secteurs d’activités (spatiale, agroalimentaire, logistique…) et accueille tant des entreprises européennes que locales.