Marie, de La Louvière, se fait tabasser par un ado en allant chercher son fils à l’école : «Il m’a envoyé son poing en pleine figure! »

Les faits se sont déroulés le vendredi 16 juin dernier. Vers 15h25, Marie se rend à la sortie de l’école de son fils de 14 ans. Inquiète de ne pas le voir arriver, elle décide de se rapprocher avec sa voiture. Elle l’aperçoit alors plaqué au mur par un autre adolescent. « Au coin de la librairie, je vois un attroupement de jeunes et je reconnais mon fils parmi eux… On lui tire le t-shirt et on le pousse ». Sans tarder, elle prend sa défense, sans penser qu’elle se met elle-même en danger…