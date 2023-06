Un nouveau jeu Harry Potter débarque sur mobile!

Le jeu était attendu par les fans, Warner Bros. Games et NetEase, Inc. viennent enfin de dévoiler sa date de sortie mondiale. Harry Potter : La Magie Émerge sera disponible dès ce 27 juin 2023 sur iOS et Android. Ce RPG mobile se déroulera dans l’univers du célèbre sorcier en prenant le parti de raconter de nouvelles histoires, 10 ans après la bataille de Poudlard.

Grâce aux cartes et à la progression, on pourra apprendre de nouveaux sorts. Il sera alors indispensable d’accumuler des connaissances magiques pour maîtriser ces sorts, concevoir des stratégies uniques et former des combinaisons gagnantes.