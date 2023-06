Andrea prétend avoir les «plus grosses lèvres du monde»: la jeune femme de 25 ans veut trouver l’amour et lance un appel, «je pourrais choisir la personne la plus appropriée à aimer» (photos)

Les lèvres imposantes d’Andrea ont attiré l’attention de plus de 27.000 utilisateurs d’Instagram où elle publie fréquemment des mises à jour sur son look unique.

« J’aime vraiment les lèvres plus volumineuses et grandes et je voulais vraiment voir comment elles se présenteront sur mon visage. J’ai 25 injections d’acide hyaluronique dans mes lèvres en ce moment », révélait-elle en 2021 auprès du Daily Star. « J’ai toujours voulu être différente, sortir du lot et être plus excentrique. En plus des lèvres énormes, j’ai aussi une poitrine en silicone. Je porte aussi plus de maquillage, j’aime le maquillage lourd, sombre et glamour, les cheveux artificiels et les faux cils ».

Lire aussi Andrea prétend avoir les «plus grosses lèvres du monde»: après avoir dépensé plus de 15.000 euros en chirurgies esthétiques, la jeune femme a un nouveau projet! (photos) En mars dernier, la jeune Bulgare annonçait avoir un nouveau projet : avoir « les plus grosses pommettes du monde » ! « Mon objectif est de modeler et d’agrandir significativement mes pommettes. Et bien sûr, je veux aussi des lèvres plus pulpeuses. Elles ne sont vraiment pas encore assez grandes », explique-t-elle auprès du Daily Mail.

Trouver l’amour Aujourd’hui, elle veut trouver l’amour. Le hic ? Tout ne passe pas comme prévu pour Andrea, et ce malgré toute l’attention qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux. La raison ? Son objectif d’avoir les plus grosses lèvres du monde perturbe sa vie amoureuse. « Si j’ai une relation avec quelqu’un et qu’il me dit qu’il est mal à l’aise lorsqu’il marche avec moi dans la rue ou dans des lieux publics, alors nous romprons. Je vais me sentir mal et offensée, alors je devrais alors chercher un nouveau partenaire qui ne sera pas gêné par mon apparence. J’aimerais tomber follement et vraiment amoureux et rencontrer le bon partenaire pour moi, car l’amour est la chose la plus belle et la plus importante de ce monde », indique-t-elle au Daily Star.