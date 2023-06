Visite d’État néerlandaise: le roi des Pays-Bas reçu par Alexander De Croo

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, et son homologue belge, Hadja Lahbib, étaient également présents.

de videos

Lire aussi Édouard Vermeulen, qui habille les reines Mathilde et Maxima, dévoile ses secrets: «Elles ont toutes les deux leur personnalité»

Le couple royal néerlandais effectue une visite d’Etat de trois jours en Belgique. Des rencontres politiques étaient inscrites à l’agenda de mardi. Willem-Alexander et Màxima ont été reçus dans l’après-midi à la Chambre et au Sénat par les présidentes Eliane Tillieux et Stephanie D’Hose.