Les analphabètes font connaître leurs difficultés face au numérique à Namur: «C’est de pire en pire pour eux» (photos et vidéo)

En Belgique, une personne sur dix ne sait ni lire ni écrire. Ce mardi, l’analphabétisation a été mise en lumière grâce à une animation sur la place d’Armes à Namur. Derrière cette proposition, on retrouve l’association « Lire et Écrire Namur ». Une saynète baptisée « Numérique mon amour » a été jouée avec la participation des comédies du Tof Théâtre et des apprenants.