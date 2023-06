Hunter Biden, le fils de Joe Biden, plaide coupable de fraude fiscale et détention illégale d’arme à feu, le président américain le «soutient»

L’ancien président Donald Trump, aux prises avec la justice dans une série d’affaires, a estimé dans une réaction sur son réseau «Truth Social» qu’Hunter Biden n’avait écopé que d’une «amende» et clamé que le système judiciaire était «cassé».

Joe Biden rejette par ailleurs en bloc les accusations de corruption de l’opposition parlementaire républicaine qui reproche à Hunter Biden d’avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine alors que son père était vice-président.

Le président américain l’a toujours soutenu publiquement et s’était notamment dit «fier» de lui lors d’un débat mouvementé l’opposant à Donald Trump avant la présidentielle de 2020.

Dans cet ouvrage, Hunter Biden, ancien avocat et homme d’affaires devenu artiste, assure également être désormais sevré de l’alcool comme de la drogue.

«Le président et la Première dame aiment leur fils et le soutiennent tandis qu’il continue à reconstruire sa vie. Nous n’aurons pas plus de commentaires», a réagi mardi la Maison Blanche à propos d’Hunter Biden, fils cadet de Joe Biden.