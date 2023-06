Bonne nouvelle à Froidchapelle, la bibliothèque rouvre ses portes ce mercredi

Bonne nouvelle pour tous les passionnés de livres de Froidchapelle, en effet, ils pourront de nouveau arpenter les rayonnages de la bibliothèque à partir de ce mercredi.

Après quelques semaines de fermeture suite au départ à la pension de la bibliothécaire, la bibliothèque de la rue des Arzières rouvre ses portes ce mercredi 21 juin. Elle sera ouverte le mercredi de 12h à 17h, le jeudi de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h et enfin les 1ers et 3e samedis du mois entre 9h et 14h.