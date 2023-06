Le chantier sur la N90 entre Moignelée et Jemeppe-sur-Sambre se terminera ce vendredi

Le 23 mai, un chantier a débuté et vise à remplacer localement les couches supérieures du revêtement de la N90/route de la Basse-Sambre, entre le giratoire de Moignelée et la rue du Bois à Jemeppe-sur-Sambre.

À partir de ce mercredi, les travaux seront effectués sur les voies accueillant habituellement la circulation vers Charleroi entre l’échangeur N90-N98 et le carrefour N90-rue du Bois. La circulation restera possible uniquement en direction de Charleroi et sera basculée du côté des voies vers Namur. En outre, la vitesse maximale sera limitée à 50 km/h. Les usagers circulant en direction de Namur seront invités à suivre la déviation via la N98, l’E42 jusqu’à l’échangeur nº13 « Spy », la N93 et la N958.