Ludovic Daxhelet s’envole pour le Costa Rica avec Dr Cath: «Je n’avais jamais vécu cela»

Le bourlingueur et la véto ont visité l’un des plus beaux pays du monde : le Costa Rica. Un final en apothéose !

Eh non ! Et tout le monde me disait que c’était l’un des plus beaux pays du monde, où les gens sont les plus heureux. Et c’est tout à fait vrai. Le Costa Rica est un pays très vert. Je n’ai pas vu un gratte-ciel sur tout le voyage.

Le consensus de la population pour garder la beauté de ce pays. Ils sont tous conscients de ce qu’ils ont et ne veulent pas le perdre. Chacun se sent concerné par cela, c’est la force de ce pays. Et la priorité des investissements financiers va non au budget militaire, mais à l’éducatif. Dans le plus petit des villages, on trouve toujours une école et un centre médical. Le secteur de la santé est aussi une priorité pour eux.

Donc cet épisode sera axé plus sur la flore que la faune ?

Non, l’un et l’autre, vous découvrirez des paresseux, des fourmiliers, des tarentules, etc. Pour la première fois, on a passé une journée chez les locaux, dans une ancienne ferme, dans une jungle sauvage. J’ai mis la main à la pâte : j’ai récolté les citrons.

Quelles autres activités vous verra-t-on tester ?

Des choses incroyables comme d’habitude. On a visité un sanctuaire de chiens : 2000 chiens en liberté. On est allés dans le parc de Corcovado : on ne peut y arriver que par bateau après un trajet d’une heure. Il y a des arbres incroyables, on a plongé avec les tortues, je me suis cru sur Pandora dans « Avatar » ! L’eau y est transparente.

Grand moment d’émotion, alors…

Ah, ça oui ! On a mis un sonar dans l’eau quand on a vu une baleine au loin. Pour ne pas la déranger, on a arrêté le bateau et on a descendu un sonar à 20 m pour l’écouter. J’en ai des frissons rien que de le raconter. Je n’avais rien vécu de tel ! Entendre son cri est une sensation qui entre dans votre chair. C’est un mélange de sons très aigus puis graves, c’est comme un appel. Cela dure cinq minutes et on ne peut que rester bouche bouée. Face à la beauté de la nature, on ne peut que se taire.

Entre Dr Cath et vous, il y a aussi des fous rires. Y a-t-il des scènes coupées au montage ?

Mais tout est gardé ! On est vraiment en roue libre, on est filmés mais on s’en fout, on vit pleinement l’instant. Cath me fait rire tout le temps, c’est difficile de faire autrement ! On s’entend super-bien.

Le Costa Rica est un pays de rêve mais impayable, non ?

J’ai connu des pays plus chers, si on le visite sac au dos, c’est abordable. Il faut se laisser porter par ce pays et c’est surtout un pays super sûr. Une destination idéale pour les couples. C’est la liberté totale, ce pays.

Et votre coin de paradis, il est où ?

J’ai en réalité plusieurs paradis, un peu partout.