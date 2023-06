Des Jeux européens qui se cherchent toujours

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les Jeux européens s’ouvrent ce mercredi à Cracovie et dans dix autres villes en Silésie, au sud-ouest de la Pologne. Ils se dérouleront du 21 juin au 2 juillet. Organisée pour la troisième fois en huit ans, cette compétition pluridisciplinaire a du mal à trouver sa véritable identité, même si elle constitue cette fois une étape (plus) importante sur la route de Paris 2024. Et donc un rendez-vous majeur pour nos prochains candidats aux Jeux olympiques ; la plupart dans des sports moins importants.

Une courte histoire. Les Jeux européens n’ont que 8 ans. Leurs deux premières éditions se sont déroulées dans des pays peu connus pour leur esprit d’ouverture : à Bakou (Azerbaïdjan) en 2015, et à Minsk (Biélorussie) en 2019. À l’image des Jeux asiatiques ou panaméricains (tous deux créés en 1951), les Jeux européens sont organisés sous l’égide des Comités olympiques européens (COE). C’est leur président de l’époque, l’Irlandais Patrick Hickey, qui avait proposé de créer ces Jeux « afin d’enrayer la perte de vitesse du sport européen constatée aux JO de Pékin (NDLR : l’Europe y avait conquis moins de la moitié des médailles), et aussi d’y créer un sentiment d’européanité’ ». Derrière cette jolie formule, d’aucuns avaient surtout décelé de nouvelles perspectives commerciales pour les COE…