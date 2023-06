Le match amical entre l’Alemannia Aachen et l’AS Eupen doit se jouer sans spectateurs

« Sur recommandation du ZIS (Centre d’information sur les interventions lors de manifestations sportives), la Fédération allemande de football n’a pas autorisé la tenue du match amical entre l’Alemannia Aachen et l’AS Eupen prévu le vendredi 30 juin 2023 à Düren-Arnoldsweiler. Selon les estimations de la ZIS, les relations entre les ultras des deux clubs sont considérées comme étant rivales. Comme le complexe sportif d’Arnoldsweiler ne dispose pas de séparation des supporters, ce match amical nécessiterait un déploiement accru de forces de police. Une rencontre au Tivoli ou au Stade du Kehrweg d’Eupen n’est malheureusement pas possible en raison d’événements parallèles ce week-end. »

Et l’AS Eupen de conclure : « Étant donné que ce match est un élément important de la préparation à la nouvelle saison pour les deux clubs, l’Alemannia Aachen et l’AS Eupen étudient maintenant la possibilité de faire jouer la rencontre à huis clos dans un autre lieu. Les deux clubs regrettent cette décision et remercient le FC Viktoria Arnoldsweiler pour les efforts d’organisation déjà fournis en amont. »