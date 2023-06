«C’est quoi ce papy?»: Chantal Ladesou et Patrick Chesnais, unis par un drame identique

Ce soir, RTL-TVI propose les dernières aventures de la mamie indigne Aurore, jouée par Chantal Ladesou. Pour ce troisième film, Aurore devient amnésique. Toute la petite tribu qui l’entoure l’emmène revisiter son passé pour créer un choc. Ils tentent ainsi de retrouver son grand amour, parti élever des chèvres loin de tout. Le scénario n’est pas d’une folle originalité, mais il permet de retrouver Patrick Chesnais, bien rare au cinéma.

Avec Chantal Ladesou, la complicité est patente, d’autant plus visible dans ce film plein d’enfants que les unit un drame similaire dans la vraie vie, les deux acteurs ayant perdu chacun un fils dans un accident de la route. « On sait ce qui est arrivé. On n’en parle pas. On le fera peut-être un jour. On n’a pas trouvé les mots. On parlait d’autre chose, mais on savait. C’est ce qui nous lie », nous a confié Chantal Ladesou à la sortie du film. « On a vécu chacun un drame. Il est là, tous les jours. »