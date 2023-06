Afin d’offrir à chaque citoyen un accès à ses services, la commune de Chaudfontaine lance un service de livraison de livres depuis la bibliothèque communale

Et ça n’est pas le seul service qui sera rendu aux Calidifontains puisqu’il sera également possible de trouver « un accompagnateur pour vous emmener à la bibliothèque », précise l’administration communale.

Accompagné par des bénévoles

Un service rendu possible grâce à l’entraide. Le Plan de cohésion social de la commune de Chaudfontaine a, de son côté, communiqué un appel aux volontaires. On peut y lire : « Vous avez un peu de temps libre, possédez un véhicule et souhaitez aider nos aînés qui ne peuvent plus se déplacer à la bibliothèque ? Inscrivez-vous aux nouvelles actions solidaires (« Livraison de livres au domicile de seniors fragilisés » et « Accompagnement des seniors fragilisés en bibliothèque ») ».