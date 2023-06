Les travaux de la mise à ciel ouvert du Rhuyff, à Limbourg, commenceront à l’automne

Presque deux ans plus tard, on commence à savoir avec de plus en plus de précisions quels seront les futurs travaux afin d’éviter de nouvelles inondations. À Dolhain, il y a deux problèmes. D’une part la Vesdre qui passe au beau milieu de tout le village, et le Rhuyff. Il s’agit d’un cours d’eau qui ne paye pas de mine. Ce mardi par exemple, il n’était guère profond. Et pourtant, historiquement il pose souvent des problèmes. Bien avant les inondations de 2021, il a débordé maintes et maintes fois. de videos Des soucis qui seront bientôt derrière Limbourg puisque les travaux du Rhuyff vont démarrer prochainement. En automne, les premiers coups de pelles devront être donnés. En clair, le tracé actuel a deux inconvénients.

Le Rhuyff se jette dans la Vesdre à Dolhain. - A.R.

Déjà, il est partiellement canalisé. C’est-à-dire que lorsqu’il y a plus d’eau, le Rhuyff ne sait plus rentrer sous terre et donc sous les maisons. Il bouchonne et déborde. Deuxième inconvénient, il se jette dans la Vesdre dans un méandre, méandre qui fait 180 degrés ou presque. Du coup l’eau est ralentie et peine à couler de manière fluide.

Résolution Les deux problèmes seront solutionnés d’un coup d’un seul. Au terme de travaux qui vont durer 2 ans, le Rhuyff va désormais couler à l’air libre et se jeter dans la Vesdre après le méandre et dans le même sens que l’écoulement de la Vesdre. Le confluent entre le Rhuyff et dolahin. - A.R. Est-ce que ce nouveau tracé va tout solutionner ? Non, mais en théorie, il est prévu pour faire face à des pluies dont la violence n’arrive que tous les cent ans. « Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas l’année prochaine. Ce sont des statistiques », commentait le député provincial André Denis. D’ailleurs si la Vesdre monte à nouveau au point des inondations de 2021, l’écoulement du Rhuyff n’y pourra pas grand-chose. D’autres solutions seront à trouver. Les garages seront détruits. - A.R. Céline Tellier, ministre de l’Environnement, était très heureuse d’annoncer l’avancement de ce projet. Pour l’Ecolo, il est important de tirer des enseignements de ces inondations relativement vite. « En politique, on a l’habitude de négocier, de faire des compromis. Quand l’eau monte, les compromis sont bien peu de chose. » Elle rappelle que ces inondations exceptionnelles, de même que les longues périodes de sécheresse font quelque part partie d’une nouvelle normalité. D’ailleurs, il faut savoir que si l’on arrive à faire des efforts et à diminuer la vitesse du réchauffement climatique, ce type de déluge va tout de même se reproduire de plus en plus souvent malgré tout. Lire aussi Ancien échevin PS de Verviers, Didier Nyssen, pourrait bien passer au MR Valérie Dejardin, la bourgmestre de Limbourg est également enchantée de voir que ce dossier avance bien. « C’est quelque chose d’important pour les riverains qui ont déjà vu le Rhuyff déborder. La situation est invivable pour eux. Ils vivent avec le stress d’avoir à nouveau leur maison inondée. »