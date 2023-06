Depuis 3 ans, Vincent multiplie les actions pour rendre son épicerie viable à Verviers: «Ce n’est pas un métier, c’est une passion»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un coup il fête son anniversaire, le mois suivant il lance des concours, mène une opération pour ramener de nouveaux clients, participe à la semaine du vrac aux fêtes des pères, et des mères, organise des dégustations, des portes ouvertes, un accompagnement au vrac et maintenant se lance dans les Fidélibons en collaboration à la Région Wallonne, un samedi des producteurs spécial braderie… Difficile de faire plus actif comme commerce que l’Orchestre à Pots.