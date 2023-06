De la météo locale à la française, la Liégeoise Carol Zanin débarque sur C8 et CNews à Paris

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce sera le sourire d’une Liégeoise que les téléspectateurs français de C8, C News et C Star vont pouvoir apprécier tout cet été. En effet, Carol Zanin vient d’être choisie par le groupe Canal Plus pour assurer la météo et intervenir directement dans les bulletins d’information quand l’actualité météo l’exigera. Et Dieu sait si elle est capricieuse en ce moment…