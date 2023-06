Eupen s’adapte aux dérèglements climatiques sous l’œil de la ministre Tellier

Ce mardi 20 juin, la ministre de l’Environnement et de la Nature Céline Tellier, était en visite à Eupen. Une première visite officielle avec pour thème l’adaptation aux dérèglements climatiques et la lutte contre les inondations. La ville basse d’Eupen, fortement touchée par les inondations de l’été 21, est en pleine reconstruction. « La ville, via un premier chantier « Quick win » sur la Vesdre et la construction d’un parc urbain en version agrandie sera ainsi plus robuste pour faire face à de prochaines inondations et vagues de chaleur », estime la ministre dans un communiqué.

La semaine dernière, le service européen Copernicus indiquait que le monde venait de connaître son début juin le plus chaud jamais enregistré. C’est un fait : les vagues de chaleur et autres événements météorologiques extrêmes feront désormais partie de notre quotidien. Les lieux de vie doivent donc s’adapter pour en souffrir le moins possible. C’est le cas à Eupen, où une demande de permis d’urbanisme vient d’être introduite pour un projet de parc urbain à la confluence de la Helle et de la Vesdre.