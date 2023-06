L’expo Arti’Fawes, avec de nombreux artistes locaux, aura lieu du 22 au 25 juin à Herve

Dans le but de financer des animations natures destinés aux enfants qu’elle accueille tout au long de l’année, l’asbl Domaine des Fawes organise une exposition dédiée aux arts pour la troisième année consécutive. Celle-ci aura lieu du 22 au 25 juin.

On retrouvera de très nombreux artistes locaux comme le Theutois Florkey. Il réalisera un live painting le vendredi et le samedi. Les visiteurs pourront découvrir de nouvelles peintures et une résine jamais exposées.