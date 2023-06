Ludovic Daxhelet visite le Costa Rica dans sa nouvelle émission: «Dr Cath est comme ma sœur!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ludo, connaissiez-vous le Costa Rica ?

Pas du tout. Les gens m’en parlaient souvent et j’ai découvert un pays incroyable. Les paysages sont impressionnants, la nature est encore quasi vierge et les gens là-bas déclarent être les plus heureux du monde.

Que verra-t-on dans l’émission ?

On a visité beaucoup d’endroits. Nous avons exploré un sanctuaire pour chiens où 2.000 canidés évoluent en totale liberté. Les gens peuvent venir adopter un chien. Le Costa Rica étant une île volcanique, nous avons exploré un volcan. Ensuite, nous avons fait une excursion au parc de Corcovado, auquel on ne peut accéder qu’en bateau après une heure de trajet. Ce lieu abrite des arbres majestueux, et nous avons même eu la chance de plonger avec les tortues. Je me suis instantanément senti transporté dans l’univers d’« Avatar » sur Pandora ! L’eau y est d’une transparence incroyable.