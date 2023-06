Visite d’État néerlandaise: bain de foule sur la Grand-Place de Bruxelles pour les couples royaux belge et néerlandais

Pendant 15 minutes, les rois Willem-Alexander et Philippe et les reines Máxima et Mathilde se sont octroyés un véritable «bain de foule» dans le cadre de la visite d’État néerlandaise de trois jours.

Durant l’après-midi, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a reçu les deux couples royaux à l’Hôtel de Ville, au balcon duquel les souverains sont ensuite apparus.