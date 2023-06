Concours – Gagnez le jeu «Park Beyond» sur la plateforme de votre choix

Sudinfo et Bandai vous permettent de repartir avec votre jeu « Park Beyond ». Six exemplaires (2x PS5, 2x Xbox, 2x PC) du titre sont à gagner. Pour tenter votre chance, rien de plus simple : complétez le formulaire ci-dessous pour participer au futur tirage sort. Le gagnant sera contacté après le 5 juillet 2023.

Park Beyond est une simulation de gestion de parc qui s’adapte à tous les types de joueurs. Les visionnaires souhaitant créer le plus grand parc de divertissement du futur pourront utiliser l’impossification pour rendre l’ordinaire extraordinaire et transformer leurs manèges, leurs boutiques et même les membres de leur personnel. Les gestionnaires innées pourront utiliser les panneaux de contrôle pour ajuster leurs paramètres et leurs dépenses afin de créer le parc idéal, pour eux comme pour leurs visiteurs. Enfin, les architectes à la créativité débordante pourront laisser l’hémisphère gauche de leur cerveau prendre les commandes pour exploiter la gigantesque bibliothèque de ressources et modeler des paysages enchanteurs ou utiliser l’outil de création de montagnes russes pour bâtir l’attraction de leurs rêves.