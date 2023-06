Felice Mazzù, lors de sa conférence de presse de reprise des entraînements avec le Sporting de Charleroi: «Vu le départ de Kayembe et la blessure de Tchatchoua, on devra être attentif au couloir gauche»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’heure de la reprise a sonné au Sporting de Charleroi. Avec quatre amicaux – dont un à huis clos à Ostende le 6 juillet – au programme jusqu’au stage, Felice Mazzù aura l’occasion de voir ses joueurs à l’œuvre, le plus souvent deux fois par jour à l’entraînement dans un premier temps. « En fonction de la fraîcheur et de ce que les joueurs montreront, on adaptera », pointait le T1 carolo, pour sa première face à la presse de la saison qui va débuter, ce mardi après-midi.

Avec quel sentiment abordez-vous cette reprise ?

Ça fait du bien de retrouver le groupe, de refouler les terrains après une journée complète de tests ce lundi. Ça fait du bien de voir les joueurs reprendre, mais je suis impatient d’avoir tout le monde de retour pour pouvoir commencer à travailler différemment.

Qu’en est-il des absents puisque Dabbagh, Badji, Tchatchoua et Rogelj n’étaient pas présents ce mardi ?

Zan (Rogelj) est là, mais a reçu une petite infiltration et devrait être là ce mercredi. Dabbagh va arriver en ce milieu de semaine après ses obligations internationales. Badji a des soucis pour rentrer du Sénégal vu la situation là-bas, mais sera normalement là jeudi. De son côté, Jackson s’est occasionné une petite fracture à une vertèbre cervicale dans un accident de taxi au Maroc. Une consolidation doit se faire et il en a pour quelques semaines.