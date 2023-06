Un homme d’affaires pakistanais et son fils à bord du sous-marin explorant l’épave du Titanic

Shahzada Dawood, vice-président du conglomérat Engro basé à Karachi, dans le sud du Pakistan, et son fils Suleman sont à bord du submersible, a indiqué leur famille dans un communiqué. Le sous-marin ne dispose que d’une réserve de 96 heures d’oxygène.

L’engin submersible, qui appartient à la compagnie OceanGate Expeditions, a commencé sa plongée dimanche avant de perdre contact avec la surface moins de deux heures plus tard, selon les autorités.

Shahzada Dawood, 48 ans, et Suleman, 19 ans, étudiant, sont tous les deux citoyens britanniques et appartiennent «à l’une des familles les plus respectées au Pakistan», a précisé la holding Dawood Hercules gérée par la famille Dawood.