Saint-Josse prend des actions pour améliorer la sécurité dans le Quartier Nord

Saint-Josse prend des dispositions pour améliorer la situation dans la Quartier Nord. Une réunion sécurité s’est tenue ce mardi matin avec la zone de police Bruxelles-Nord et les services de prévention en vue d’agir concrètement et conjointement pour plus de sécurité dans le Quartier nord.

À l’issue de cette réunion convoquée par le bourgmestre Emir Kir, le Collège a pris plusieurs mesures ont notamment l’instauration d’un service de nuit pour les Gardiens de la Paix et le renforcement de leurs effectifs.