Un homme entre la vie et la mort à Tournai après avoir été tabassé par trois militaires sur les quais

Vers minuit ce mardi, trois militaires casernés au sein du quartier militaire Ruquoy sont arrivés sur les quais après être apparemment passés par un bar de la place Saint-Pierre. Ils voulaient encore un verre sur les quais mais ils se sont vu refuser leur consommation dans le dernier bistrot où ils comptaient boire un coup. La scène qui a suivi est d’une rare violence.

« Ils sont ensuite ressortis du bar. Pour une raison que j’ignore, cela s’est échauffé sur le devant des cafés, sur les quais. Les trois militaires donnaient des coups à un homme alors qu’il était à terre, ils étaient à trois sur lui. Puis le garçon s’est relevé et là, on a entendu un gros coup. Il s’était pris un coup dans la mâchoire et il est tombé sur le sol et sa tête a claqué. Il ne s’est pas relevé. Les trois militaires ont ensuite pris la fuite en courant lorsque la police est arrivée », raconte un témoin de cette scène très violente. Les faits sont très graves et pris très au sérieux par la ministre tournaisienne de la Défense, Ludivine Dedonder.