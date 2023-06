Erwin Lemmens et Vital Borkelmans évoquent la saga Courtois: «Il y a eu rupture de confiance, Thibaut a été touché et… impulsif»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On n’a pas fini de parler du dernier coup de sang de Thibaut Courtois en équipe nationale. Pour mieux cerner la personnalité du gardien des Diables, et peut-être comprendre son attitude, nous avons pris le pouls auprès de deux personnes qui étaient proches de lui dans le vestiaire des Diables : Erwin Lemmens, entraîneur des gardiens au sein de Diables de 2013 à 2022, et Vital Borkelmans, entraîneur adjoint des Diables de 2012 à 2016. Et les deux ont des avis très tranchés, ce qui fait le sel de toute polémique…

« Mon téléphone explose », s’exclame d’abord Erwin Lemmens (47 ans). En dehors de la famille, personne ne connaît mieux Thibaut Courtois que lui. Jusqu’à la dernière Coupe du monde au Qatar, il était son confident. « Thibaut est un champion absolu dans son domaine. Et les meilleurs joueurs réfléchissent en termes de prix, de récompenses : collectivement et individuellement. Les gens qui décrivent, aujourd’hui, sa réaction comme celle d’un petit enfant, sont à côté de la plaque », débute-t-il.