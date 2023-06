Ce vendredi 16 juin avait lieu l’inauguration de la piste cyclo-piétonne le long de la Drève d’Anvaing. Large d’un 1,50m et longue de deux kilomètres, cette piste relie le centre du village d’Anvaing à la RN 60. Initiée en 2019 via un appel à projets, cette piste est bordée des frênes, des chênes et des tilleuls de la Drève.

Le revêtement privilégié est du béton de couleur ocre qui s’intègre parfaitement dans le paysage. Le béton a été choisi car il permet aux cyclistes de mieux circuler mais aussi aux familles (on pense notamment aux poussettes) ou encore aux personnes à mobilité réduite.