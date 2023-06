Honteux à Engis: Jocelyne est en colère suite au vol des décorations sur la tombe de son mari, «il s’agissait de cadeaux pour la fête des pères...» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La tombe de Patrice Ramackers fait partie des plus décorées du cimetière de Hermalle-sous-Huy. Sa femme, sa fille et sa petite-fille s’y rendent plusieurs fois par semaine pour lui parler, lui déposer de petits présents et lui rendre hommage. Mais Jocelyne, veuve de Patrice, vient de découvrir que les grosses pièces ont disparu. « Le vol a dû avoir lieu vendredi ou samedi matin. Ma fille y était allée jeudi et moi vendredi soir. Avant, j’allais tous les jours au cimetière, depuis les fortes chaleurs, c’est plutôt tous les deux ou trois jours, en fin de journée pour qu’il fasse plus respirable, puisque je m’y rends à pied. J’arrose notamment les plantes. »