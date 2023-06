Grâce au réalisme de Lukaku et à Bakayoko, les Diables rouges terminent sur une bonne note en Estonie (0-3, vidéos)

Après trente minutes médiocres des Belges durant lesquelles les visiteurs ont manqué notamment de justesse et de créativité, « Big Rom » est sorti de sa boîte en provoquant l’ouverture du score à la 37e (but finalement contre son camp de Peetson, même si l’importance du geste de l’attaquant était plus que décisive ?) puis en faisant le break, trois minutes plus tard, après un centre venu de la gauche de Theate.

Grâce à cette victoire plus importante que belle, les Diables rouges terminent donc la saison sur une bonne note, malgré l’affaire Courtois, remplacé en Estonie par Sels, un dernier rempart qui a eu très peu de travail ce mardi soir. Vranckx et Trésor étaient eux titulaires pour la première fois.

En fin de rencontre, Carrasco a parfaitement servi Bakayoko dont le contrôle puis la frappe ont permis à la Belgique de s’imposer finalement sur le score sans appel de 0-3. Une superbe manière de fêter sa première titularisation, lui qui a pu jouer toute la rencontre ce mardi soir. L’auteur de l’assist est ensuite passé tout près du 0-4, en vain.

Dans l’autre rencontre du groupe, l’Autriche a dominé la Suède (2-0). Les Autrichiens sont pour l’instant leaders avec dix points et un match disputé de plus que les Diables rouges. Ces derniers ne sont qu’à trois longueurs avec un match de moins, donc. La Suède ne compte, quant à elle, que trois points à son compteur. Ce sont deux de plus que l’Estonie et l’Azerbaïdjan qui ferment la marche. Quand on sait que les deux premiers seront qualifiés pour l’Euro, c’est donc bien parti pour la Belgique !

Le prochain rendez-vous des Diables dans le cadre de ces qualifications pour l’Euro 2024, ce sera le samedi 9 septembre à 15h. Les Belges se déplaceront en Azerbaïdjan avant de recevoir l’Estonie trois jours plus tard pour ce qui sera déjà le match retour entre ces deux nations. Tout cela, ce sera donc après une période de vacances bien méritée…

Les vidéos des buts

0-1

0-2