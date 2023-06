Les médecins toujours opposés à la fermeture des soins intensifs à Malmedy, la balle est dans leur camp pour la direction

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les tensions sont toujours très présentes au sein de l’hôpital de Malmedy. Alors que les réunions s’enchaînent pour discuter de l’avenir du centre hospitalier et des futurs liens avec le grand hôpital de Verviers, une solution n’a toujours pas été trouvée. La direction veut toujours déménager les soins intensifs à Verviers et remplacer les six lits par trois lits de stabilisation.