Les députés plaident pour une politique régionale sur le travail du sexe à Bruxelles

Rue d’Aerschot, quartier de l’Alambra, avenue Louise, rue Linné, rue des Plantes, rue de la Praire… Tous ces lieux sont connus pour la présence de travailleuses du sexe (TDS) à Bruxelles. Mais selon la commune, les TDS ne sont pas soumis au même régime. Pour uniformiser cela autour d’une politique globale et suite à la récente réforme du droit pénal sexuel décriminalisant la prostitution, les parlementaires ont voté une résolution ce mardi en commission des Affaires intérieures.

Le texte bruxellois insiste sur la nécessité d’une réglementation, de conditions de travail optimales et d’éviter tant que faire se peut les abus. De nombreuses auditions ont précédé l’élaboration de la résolution. Le texte demande la mise en place d’une plateforme de concertation, réunissant la Région, les communes, les zones de police, les représentants des TDS, les associations de terrain et les comités de quartier.

Accès aux soins

La mise en place d’un plan d’actions avec une attention particulière sur la santé, l’intégration sociale et la sécurité des travailleurs est réclamée.

Un appel est lancé en direction de la Cocom pour assurer un accès « bas seuil » aux moyens de protection, prévention, dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles, aux services sociaux de soins de santé mentale et physique, ainsi qu’à une harmonisation de l’aide médicale urgente.

« Les travailleuses et travailleurs du sexe ont besoin d’un accès à l’ensemble des services sociaux et de soins. C’est notre responsabilité de leur garantir une protection et un accompagnement social non stigmatisé. Avec cette résolution, nous renforçons l’application de leurs droits fondamentaux, tout en renforçant la lutte contre la traite des êtres humains », déclare la députée Delphine Chabbert (PS) qui parle d’un momentum. « Le texte répond à une attente des associations. Les professionnels qui accompagnent les TDS attendent depuis des années un texte, que nous prenions notre responsabilité politique pour plus de protection. »

La possibilité d’un bouton d’alarme dans les chambres où se pratique le travail sexuel. Si la résolution ne s’engage pas dans la voie d’une zone dédiée à la prostitution comme à Anvers, elle demande d’étudier les types d’aménagement possibles « intégrant un échange économico-sexuel dans un quartier ».

« Exploitation consentie »

La résolution a été approuvée ce mardi en commission des Affaires intérieures avec 9 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions. Du côté de l’opposition, le MR s’est abstenu, peu enthousiaste. « Le système prostitutionnel entretient l’exploitation sexuelle et le système de domination inhérent à ce type de rapports. Un puissant courant s’attache à masquer cette réalité de l’exploitation sexuelle sous une illusion de normalité voire de modernité. La prostitution serait un travail comme un autre, voire émancipateur pour la femme et une forme de sexualité consensuelle alternative », déclare Viviane Teitelbaum qui a voté à titre personnel contre. « On est tous d’accord, il faut protéger la prostitution, quelle que soit la forme de prostitution.(…) Ce que vous défendez, c’est de l’exploitation consentie. »

Le texte devra encore être voté en session plénière du gouvernement bruxellois.