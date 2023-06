L’Euro Espoirs débute ce mercredi: les Diablotins veulent se frayer un chemin vers les Jeux de Paris

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après une attente presque interminable, les fauves vont être lâchés. Quinze mois après avoir décroché leur qualification pour la phase finale de l’Euro qui se tient en Roumanie et en Géorgie, les Diablotins sont dans les starting-blocks, aussi impatients qu’ambitieux. Cette génération des U21 – au sein de laquelle plusieurs ont déjà expérimenté le giron des Diables rouges – vise un ticket qualificatif pour les JO, attribué aux trois nations qui iront le plus loin. Ni plus, ni moins.

Ça en dit long sur la détermination de ces joueurs qui composeront, dans quelques années, la colonne vertébrale de la sélection A. À eux de se mettre directement sur les bons rails, ce mercredi soir, au stade Mikheil-Meskhi de Tbilissi face aux voisins bataves.