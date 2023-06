Nous avons testé pour vous TEDi, le «magasin à 1€» qui va envahir la Belgique pour concurrencer Action et AVA (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mardi 9h15, centre commercial de Tongres T-Forum. Juste à côté des magasins Kruidvat et E5, l’enseigne TEDi attire le regard. Une grosse partie de sa marchandise s’étale sur le trottoir, en plein soleil, et les grandes affiches annonçant « 1 € en rouge sur fond blanc nous attirent comme un aimant

1 € pour 50 gobelets jetables, pour de sympathiques moules à glaçons, pour le seau de plage et ses accessoires ou pour un filet à papillons, c’est rien du tout. Me voici aspirée à l’intérieur, convaincue de faire de bonnes affaires, « armée » d’un caddie métallique, disponible sans pièce, léger et très maniable (c’est rare). Et là, les articles de saison nous explosent en pleine figure : matelas pneumatique, piscine gonflable, ventilateur portable, tongs, jeux d’eau... Par cette chaleur, on a envie de tout acheter.

Mais, bien sûr, tout n’est pas à 1 €. Comptez 27 € pour la piscine qui, contrairement à ce que la photo, où l’on voit un adulte et des enfants assis dans l’eau, suggère ne fait que 2 m sur 1,50 m…