Nadir, un héros en situation irrégulière, sauve Sofia de la noyade dans la Meuse à Liège: «Je suis fier de ce que j’ai fait» (vidéo)

Le vendredi 26 mai dernier, Nadir Bechekat, un Algérien de 26 ans arrivé à Liège il y a trois mois, est assis sur un banc avec un ami sur le quai du Roi Albert à Bressoux.

« Nous avons décidé de changer de banc pour rester au soleil et c’est à ce moment-là que nous avons vu une dame âgée tomber dans l’eau. Je n’ai pas hésité. Je me suis déshabillé rapidement et j’ai plongé en slip dans l’eau, un peu plus loin, car la vieille dame était déjà emportée par le courant », raconte Nadir.