Le secteur bancaire fait des milliards de bénéfices... mais cela ne profite pas aux Belges: «Il faut suivre les hausses sur les marchés!»

Ce mardi, en commission des Finances de la Chambre, les députés ont auditionné la Banque nationale (BNB). Une BNB qui avait déjà émis un avis plus que négatif sur une proposition d’Écolo sur les taux de l’épargne en Belgique. Voilà qui énerve Gilles Vanden Burre, le député à l’origine de la proposition.

« Les taux de la Banque centrale européenne (BCE) remontent fort, nous dit-il. Ils viennent de passer de 3,25 à 3,50 %. C’est la rémunération que les banques reçoivent. Et pendant ce temps, ils donnent 1 % aux épargnants belges. Et le taux plancher est à 0,11 %. Ce que nous proposons, c’est que le taux minimum parte du taux de la Banque centrale, donc ici, 3,5 %, moins 2 %. On serait donc à 1,5 % de taux minimum. Notre proposition, c’est de changer la loi. » Dans le but que le changement de taux devienne automatique, donc.