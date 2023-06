Scandale au parlement européen: Marie Arena, toujours pas auditionnée malgré des liaisons qui sèment le doute...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Maxim Töller, l’avocat de Marc Tarabella, a lâché une bombe dans le dossier du Qatargate. Une bombe qui jette le trouble sur les 7 mois d’enquête menée par le juge d’instruction Michel Claise, dont on apprend que le fils Nicolas fait des affaires avec le fils de Marie Arena, citée dans le dossier. Clairement menacé d’une requête en déportation, le juge a aussitôt fait un pas de côté ce lundi. Cet ultime rebondissement pose de multiples questions.

1. Pourquoi le juge Claise ne s’est-il pas déporté d’entrée de jeu ?

Ugo Lemaire (le fils de Marie Arena) et Nicolas Claise (le fils du juge Claise) ont créé ensemble une société dans la vente de CBD (cannabis sans THC) dès 2018. Le Qatargate éclate en décembre 2022 et, d’entrée de jeu (et déjà dans l’enquête préalable de la Sûreté de l’État), le nom de Marie Arena est cité (lire plus loin). Le juge Michel Claise, réputé pour son intégrité, devait savoir que cet élément pouvait donner une apparence de partialité. Il a malgré tout poursuivi l’enquête... jusqu’à ce lundi, quand il a appris que ses liaisons et ce possible conflit d’intérêts allaient éclater au grand jour.