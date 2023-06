«Oublions-les ceux-là»: après le but de Romelu Lukaku, Vincent Langendries et Philippe Albert envoient un message clair aux «antis», «ça va les calmer!»

Les Diables rouges ont connu une entame de match compliquée ce mardi, en Estonie. Mais comme souvent, Romelu Lukaku a joué les sauveurs en débloquant le score après 37 minutes sur un centre d’Aster Vranckx. Un 74e but qui répond aux nombreuses critiques visant Lukaku ces dernières semaines, notamment après son occasion manquée en finale de la Ligue des champions contre Manchester City.

« Ça va calmer les antis, et il y en a encore beaucoup », a lancé Philippe Albert à l’attention des détracteurs de Lukaku, en direct sur la RTBF après son premier but en Estonie. Ce à quoi Vincent Langendries a répondu : « Il ne devrait plus y en avoir. Oublions-les ceux-là ».